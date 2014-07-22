Володимир Путін пообіцяв захистити Росію від революції

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це він заявив на засіданні Ради безпеки РФ.

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"Рецепти, які діють у відносно слабких державах, уражених внутрішніми суперечностями, конфліктами, у нас не спрацюють. Наші люди, громадяни Росії, цього не допустять і ніколи не приймуть", - заявив президент.

Він зазначив, що спроби "розгойдати" суспільно-політичну ситуацію, послабити Росію, вдарити по вразливих, проблемних місцях, вживаються і будуть вживатись для того, щоб зробити Росію більш податливою при вирішенні питань в інтересах інших держав на міжнародній арені.

За його словами, у світі все частіше звучить мова ультиматумів і санкцій, а саме поняття державного суверенітету розмивається. "Неугодні режими, країни, які проводять незалежну політику або просто стоять на шляху чиїхось інтересів, дестабілізуються. Для цього в хід йдуть так звані "кольорові революції", а якщо називати речі своїми іменами - просто державні перевороти, спровоковані і фінансовані ззовні", - сказав він.

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На думку российского президента, часто ставка робиться на радикальні, націоналістичні сили, як це відбувалося у багатьох країнах пострадянського простору, і те, що відбувається зараз в Україні. "Тут відразу хочу сказати, що, спираючись на громадянське суспільство, ми ніколи не допустимо думки про те, щоб вдосконалювати нашу роботу у всіх цих областях було дозволено виключно з метою закручування якихось так званих гайок. Ні в якому разі ми цим шляхом не підемо. Будемо спиратися саме на громадянське суспільство, насамперед", - пообіцяв Володимир Путін.