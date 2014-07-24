Група «Економічний розвиток» припиняє членство в парламентській коаліції
13:26, 24 липня 2014Політика
0 0
Депутатська групи «Економічний розвиток» підтримує ініціативу щодо необхідності дострокових виборів до Верховної Ради.
Важливо не перетворити вибори до Верховної Ради у змагання брудних технологій - депутат
Про це заявив співголова депутатської групи «Економічний розвиток» Віталій Хомутиннік.
Читайте такожРада перенесла на вечір розгляд змін до бюджету і Податкового кодексу«Депутатська група «Економічний розвиток» припиняє членство в парламентській коаліції і підтримує ініціативу щодо необхідності дострокових виборів відповідно до діючої виборчої системи. При цьому дуже важливо не перетворити вибори до Верховної Ради у змагання брудних технологій» - повідомив Віталій Хомутиннік.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter