Про це заявив співголова депутатської групи «Економічний розвиток» Віталій Хомутиннік.

Читайте такожРада перенесла на вечір розгляд змін до бюджету і Податкового кодексу«Депутатська група «Економічний розвиток» припиняє членство в парламентській коаліції і підтримує ініціативу щодо необхідності дострокових виборів відповідно до діючої виборчої системи. При цьому дуже важливо не перетворити вибори до Верховної Ради у змагання брудних технологій» - повідомив Віталій Хомутиннік.