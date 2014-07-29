Збройні сили Росії за 7 км від кордону з Сумською областю облаштували військовий табір
13:09, 29 липня 2014Політика
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Збройні сили Росії за 7 км від кордону з Сумською областю України облаштували військовий табір.
Збройні сили Росії в 7 км від кордону з Україною облаштували військовий табір/ Яндекс Карти
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Триває передислокація підрозділів збройних сил Російської Федерації поблизу українсько-російського кордону», - зазначив він.Читайте такожНа кордоні з Україною - близько 100 тисяч російських військових – експерт
За даними Лисенка, «на околиці російського села Подол-Гора, за 7 км від кордону з Сумської областю, розташовано військовий табір».
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