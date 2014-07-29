Збройні сили Росії за 7 км від кордону з Сумською областю облаштували військовий табір

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Триває передислокація підрозділів збройних сил Російської Федерації поблизу українсько-російського кордону», - зазначив він.Читайте такожНа кордоні з Україною - близько 100 тисяч російських військових – експерт

За даними Лисенка, «на околиці російського села Подол-Гора, за 7 км від кордону з Сумської областю, розташовано військовий табір».