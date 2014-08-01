Міноборони РФ оголосило про призов росіян із запасу для проведення «тренувань і навчань»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони РФ, планується в серпні-жовтні провести в усіх військових округах збір, призвавши громадян запасу Збройних сил.

При цьому стверджується, що ці заходи були заплановані ще в листопаді 2013 року.

«Ряд громадян буде призвано на військовий збір, на якому вони пройдуть підготовку з військово-облікових спеціальностей, одержаних у період проходження служби в Збройних силах», - йдеться в повідомленні. Підготовка проходитиме протягом двох місяців безпосередньо в частинах і підрозділах за основними військовими спеціальностями.Читайте також66% росіян побоюються, що конфлікт на Донбасі може перерости у війну між РФ і Україною - опитування

У Міноборони РФ зазначили, що готуватимуть зв'язківців, ракетників, артилеристів, мотострільців, фахівців берегових військ ВМФ, понтонно-мостових, залізничних та інженерних підрозділів, а також підрозділів матеріально-технічного забезпечення.

«Особливу увагу в ході військового збору буде приділено опануванню військовослужбовцями запасу як нових, так і модернізованих зразків озброєння, військової та спеціальної техніки, а також вивченню правил їх експлуатації, обслуговування і проведення ремонтно-відновлювальних робіт», - повідомляє Міноборони РФ.

Окрім, цього на полігонах у Краснодарському краї – в регіоні в безпосередній близькості від кордонів України, напередодні проведено льотно-тактичне навчання штурмової авіації Південного військового округу.

Близько 150 льотчиків, бортових фахівців і фахівців наземних служб забезпечення польотів авіаз'єднання Південного військового округу (ПВО) взяли участь у льотно-тактичному навчанні (ЛТУ) в Краснодарському краю. В навчальному заході було задіяно10 літаків штурмової авіації Су-25.Читайте такожНАТО: РФ стягнула понад 12 тис. військових до кордону з Україною

На одному з етапів навчання льотчики перебазувалися на запасні аеродроми. Підрозділи наземного забезпечення польотів здійснили 400-й марш з пункту постійної дислокації до місця проведення навчання і в польових умовах організували зв'язок з екіпажами, розгорнули мобільні метеостанції та забезпечили радіотехнічну підтримку польотів.

Під час виконання навчальних завдань особливу увагу льотчики приділили відпрацюванню елементів маневрування в ході повітряного бою. Крім того, на одному з полігонів ПВО екіпажі штурмовиків провели розвідку і вогняне ураження цілей некерованими ракетами і уламково-фугасними бомбами різного калібру.

У цілому за час навчання льотчики зробили більш як 20 вильотів і уразили близько 50 різних мішеней, йдеться в повідомленні.