У підрозділах Нацгвардії проходить ротація - РНБО

17:41, 01 серпня 2014
Політика
0 0

Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

Facebook Ігор Савчук

У підрозділах Національної гвардії України відбувається ротація.

Як передає кореспондент УІНАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожРНБО: українські бригади на кордоні з РФ розблоковано, частина військових замінена

«Відбувається ротація особового складу військовослужбовців Національної гвардії з міста Луцька та Запоріжжя», - зазначив він.

«У зазначених населених пунктах населення урочисто зустрічає військовослужбовців», - додав Лисенко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter