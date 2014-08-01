У підрозділах Нацгвардії проходить ротація - РНБО
17:41, 01 серпня 2014Політика
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Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
У підрозділах Нацгвардії відбувається ротація / Facebook Ігор Савчук
У підрозділах Національної гвардії України відбувається ротація.
Як передає кореспондент УІНАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«Відбувається ротація особового складу військовослужбовців Національної гвардії з міста Луцька та Запоріжжя», - зазначив він.
«У зазначених населених пунктах населення урочисто зустрічає військовослужбовців», - додав Лисенко.
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