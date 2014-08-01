Інтерпол оголосив у розшук 27 колишніх українських чиновників

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю журналістам українських телеканалів.

Читайте такожМВС порушило кримінальну справу проти міністра оборони РФ Шойгу і підприємця Малофєєва"27 високопоставлених посадових осіб оголошені в міжнародний розшук. Причому не просто в Україні їх оголосили, а Інтерпол прийняв їх у розшук, і зазначив, що аргументи, які надала українська сторона, є, враховуючи доказову базу - вона достатня для того, щоб включити їх в червоний список Інтерполу ", - сказав він.

Раніше в українському бюро організації повідомили, що генеральний секретаріат Інтерполу у французькому Ліоні продовжує вивчати можливість застосування каналів для розшуку Віктора Януковича - доказів для оголошення в розшук поки недостатньо.