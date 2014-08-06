Якщо Росія введе війська в Україну, армія готова дати "пряму відповідь" - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко, посилаючись на офіційні заяви НАТО.

“В організації наголошують, що Росія може використати свої війська під виглядом гуманітарної чи миротворчої місії“, - сказав Лисенко.

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Він зазначив, що в доповіді прес-секретаря НАТО Оана Лунгеску зазначається, що “ми не будемо гадати, що на думці у Росії, але бачимо, що вона робить і це викликає серйозну стурбованість”. За словами Лисенка, Лугнеску додала, що дії Росії спричиняють подальше загострення ситуації та підривають зусилля, спрямовані на пошук дипломатичного вирішення кризи.

На уточнююче запитання, яке стосувалося можливості початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Лисенко відповів: “Вторгнення, теоретично воно є. Ми аналізуємо всі можливі його сторони. Проте сказати, що для цього робиться, ми не можемо, оскільки це активно використовується розвідкою протилежної сторони”.

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На запитання, як діятиме українська сторона в разі, якщо вторгнення відбудеться, Лисенко відповів: “Якщо є пряма агресія, то, зрозуміло, буде пряма відповідь”.