У Чорне море направляється ракетний крейсер США

Про це йдеться в заяві на сайті флоту пише Insider.

"Місія крейсера Vella Gulf полягає в поліпшенні оперативно-тактичного взаємодії і роботі над виконанням спільних цілей, а також у демонстрації прихильності США посиленню колективної безпеки союзників по НАТО та партнерів у регіоні", - йдеться в заяві на сайті флоту.

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Зазначається, що присутність корабля в цьому регіоні сприятиме миру і стабільності.