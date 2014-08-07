У Чорне море направляється ракетний крейсер США

01:39, 07 серпня 2014
Політика
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Командування Шостого флоту ВМС США  повідомило, що ракетний крейсер Vella Gulf увійде в Чорне море.

/ ВМС США

Про це йдеться в заяві на сайті флоту пише Insider.

"Місія крейсера Vella Gulf полягає в поліпшенні оперативно-тактичного взаємодії і роботі над виконанням спільних цілей, а також у демонстрації прихильності США посиленню колективної безпеки союзників по НАТО та партнерів у регіоні", - йдеться в заяві на сайті флоту.

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Зазначається, що присутність корабля в цьому регіоні сприятиме миру і стабільності.

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