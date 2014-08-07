У Чорне море направляється ракетний крейсер США
01:39, 07 серпня 2014Політика
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Командування Шостого флоту ВМС США повідомило, що ракетний крейсер Vella Gulf увійде в Чорне море.
У Чорне море направляється ракетний крейсер США / ВМС США
Про це йдеться в заяві на сайті флоту пише Insider.
"Місія крейсера Vella Gulf полягає в поліпшенні оперативно-тактичного взаємодії і роботі над виконанням спільних цілей, а також у демонстрації прихильності США посиленню колективної безпеки союзників по НАТО та партнерів у регіоні", - йдеться в заяві на сайті флоту.
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Зазначається, що присутність корабля в цьому регіоні сприятиме миру і стабільності.
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