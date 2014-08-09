Окупаційна влада не пускає жителів Криму додому

Сьогодні, близько 7 ранку на контрольно-пропускному пункті, встановленому російськими окупантами на адміністративному кордоні між материковою Україною і півостровом Крим, представники ФСБ заборонили в'їзд в Крим Ісмету Юкселю, який повертався додому разом зі своєю родиною (дружина Гаяна і дочка Джаніке).

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив лідер Меджлісу Рефат Чубаров.

Ісмет Юксель один з активних громадських діячів, сприяє відродженню кримськотатарської мови і культури, ініціатор і керівник багатьох гуманітарних проектів, в тому числі дитячих і молодіжних, реалізованих у Криму за сприяння кримськотатарської діаспори Туреччини. Радник Голови Меджлісу кримськотатарського народу з Туреччини.

Строк заборони, оголошений йому представниками ФСБ - 5 років. До того ж повідомлення про заборону в'їзду в Крим, яку Ісмет Юксель відмовився підписувати як незаконний і такий, що порушує його права документ, на руки йому не було вручено.

У цей час Ісмет Юксель разом з родиною зупинився в одному з населених пунктів Херсонської області поблизу адміністративного кордону в Крим.