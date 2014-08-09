Сили АТО звужують кільце навколо Донецька

Про це повідомили в прес-центрі АТО. "З БМ-21 "Град" було обстріляно блокпост в районі населеного пункту Весела Тарасівка. Втрат серед військових сил АТО немає. Двічі артилерією було обстріляно блокпости в районі населеного пункту Жовте поблизу населеного пункту Адресне. Втрат теж немає. З мінометів обстрілювали блокпости в районі населених пунктів Стукалова Балка, Рясне, Майорск, Дебальцеве. Також з мінометів було обстріляно позиції сил АТО неподалік населеного пункту Камянка. Зі стрілецької зброї було обстріляно колону піхотинців в районі населеного пункту Гайове", -йдеться в повідомленні.

"Продовжується артилерійсько-мінометний обстріл позицій сил АТО з території Російської Федерації. Зокрема відбувся мінометний обстріл позицій піхотинців неподалік населеного пункту Амвросіївка", - повідомив прес-центр АТО, додавши, що в результаті цього обстрілу втрат серед українських військовослужбовців немає.

"Відчуваючи свій близький крах, терористи просять військової допомоги у своїх замовників. Але у терористів є лише один вихід - здатися та сподіватися милість українського правосуддя. Адже російські спецслужби методично, за списками, почали знищувати своїх найманців для ДНР та ЛНР", - підкреслюється в повідомленні.