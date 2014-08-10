Засуджений за сепаратизм одесит Давидченко втік за кордон – ЗМІ

За даними ЗМІ, Давидченко, засуджений до 5 років позбавлення волі з 3-річним відстроченням, проігнорував заборону покидати місце постійного проживання і виїхав до іншої країни.

ЗМІ наводять слова Давидченка: «Перебуваю за кордоном. Готуюся презентувати новий рух і від своєї позиції не відмовився, з якою виходив до людей». Також повідомляється, що Антон Давидченко має намір скоро виступити на прес-конференції, «а у понеділок буде заява від організації і багато цікавого».

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Як повідомляв УНІАН, Давидченка було затримано 17 березня в Одесі.

Шевченківський райсуд Києва засудив його до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки. У рішенні судна сказано, що Давидченко, будучи лідером і координатором громадських об'єднань «Молодіжна єдність» і «Народна альтернатива», не раз, діючи умисно і усвідомлено, закликав до зміни меж території і державного кордону України, виступав із закликами, що розпалюють національну ворожнечу і спрямовані на невизнання чинної влади тощо. Йому інкримінувалося посягання на територіальну цілісність і недоторканість України (ч.1 ст. 110, ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України). Обвинуваченого було звільнено з-під варти в залі суду.