В Одесі відбувається проросійський марш

Як передає кореспондент УНІАН, більш як 500 чоловік зібралися на Куликовому полі, де відбувся мітинг.

Вони прийшли з різними плакатами проросійського і антиукраїнського змісту, зокрема: «Ми – Русь, ми – слов'яни, ми єдині без фашистської хунти», «Київську хунту – до суду» тощо. Також у них у руках російські триколори, червоні прапори з серпом і молотом, прапори організації «Народна альтернатива», траурні вінки. На одязі багатьох – чорно-оранжеві стрічки.

На мітингу виступили кілька чоловік, серед яких – Ростислав Барда, Олексій Албу, Артем Давидченко. Зокрема, Албу заявив, що він подав свої документи для реєстрації кандидатом у мери Одеси, «щоб боротися з хунтою всіма доступними методами». За словами Давидченка, «основні дії заплановані на 4-9 травня, треба відсвяткувати День Перемоги».

Він також сказав, що «ми регулярно спілкуємося по скайпу зі сходом України, щоб скоординувати дії». «До 9 травня питання буде вирішено. 9 травня на Куликовому полі не буде параду Збройних сил України, які стріляли в своїх громадян на сході. Ми ініціюємо акцію «георгіївська стрічка», як символ єдності слов'янських народів», - заявив Давидченко.Читайте такожУ центрі Одеси пройшла Хресна хода за мир і стабільність в Україні

Зараз учасники акції йдуть центральними вулицями міста і скандують: «Вперед, слов'яни, русичи – вперед!», «Вийди на вулицю – поверни собі місто!», «Донбас, ми з тобою!», «Росія!», «Беркуту – слава!», «Путін – герой!», «Майдан – Магадан!», «Новоросія!», «Геть з Одеси – бандерівські біси!», «Ми – слов'яни, наші брати – росіяни!», «Референдум!», «Одеса – російське місто!», «Свободу Антону Давидченку!». Вони прямують на Олександрівський проспект, до пам'ятника Загиблим міліціонерам. Як пояснив Давидченко, щоб вшанувати пам'ять правоохоронців, загиблих у Києві під час масових акцій протесту.

Частина демонстрантів – у масках.

У центрі міста перекрито рух транспорту. Колону супроводжують співробітники міліції.