Громадськість України запропонувала 340 кандидатур до Нацради реформ - АП

Громадські організації подали 340 кандидатур для включення їх в Національну раду реформ, повідомляє Адміністрація президента України в Twitter .

”До Національної ради реформ 256 громадських об`єднань запропонували 340 кандидатур”, - повідомив заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків. Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про створення Національної ради реформ - консультативно-дорадчого органу при президенті з питань ведення єдиної державної політики реформ 23 липня.

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