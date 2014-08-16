Жданівку звільнили від терористів (карта)

Жданівку Донецької області звільнено від терористів.

Про це написав президент Петро Порошенко на офіційних сторінках у соцмережах. Збройними силами України героїчно звільнено місто Жданівка у Донецькій області. Слава Україні! pic.twitter.com/wDOb9kHTWG — Петро Порошенко (@poroshenko) August 16, 2014 Читайте такожУкраїнські військові звільнили ще три населені пункти

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