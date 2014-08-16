Жданівку звільнили від терористів (карта)

15:17, 16 серпня 2014
Політика
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Жданівку Донецької області звільнено від терористів.

Жданівку звільнено від терористів / Міноборони

Про це написав президент Петро Порошенко на офіційних сторінках у соцмережах.

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