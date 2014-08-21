Порошенко: більшість інформації про зрадників у штабі АТО готує ФСБ

Більшість інформації про зрадників у штабі АТО, про зливання інформації готується у ФСБ. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час свого візиту до Миколаєва, де він відвідав 79-ту окрему аеромобільну бригаду.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів про те, що робить він на противагу повідомленням про зрадників у штабі АТО, про зливання секретної військової інформації, Порошенко сказав: "Більшість цієї інформації готуються в штабі ФСБ, і більшість тих, хто її поширює, працює не на Україну".

Читайте такожКомандир "Айдару": в керівництві АТО є зрадники

За словами Порошенка, "на сьогодні нами дуже жорстко здійснюється робота по лінії військової контррозвідки, з різкої активізації роботи щодо захисту наших військовослужбовців. Також прийнято закон, яким запровадять у частинах військових прокурорів. Коли така інформація бездоказова вкидається: що командири погані, що можна не виконувати їхніх наказів, що командування некомпетентне, - це виправдання дезертирства. Я цього не допущу як Верховний головнокомандувач».

Разом з тим, сказав президент, «я триматиму прямий зв'язок не тільки з командуванням АТО, з командуванням частин, а й з волонтерами, які й матимуть можливість донести мені ту правдиву інформацію, яку вони одержали безпосередньо в боях, про те, що там відбувається. А не дізнаватися це від диванної сотні, яка, сидячи вдома, поширює чутки».