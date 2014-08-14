ВР відновила військові прокуратури

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 249 із 312 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

В ході обговорення було внесено кілька правок у попередню редакцію законопроекту. Зокрема, передбачено, що військові прокурори мають працювати в зоні антитерористичної операції, а не в місцях постійної дислокації військових частин, до яких приписані ці прокурори.Читайте такожСьогодні ВР розгляне законопроекти про санкції та люстрацію (онлайн-трансляція)

Крім того, Верховна Рада заборонила збільшувати штатну чисельність працівників прокуратури при утворенні військових прокуратур. Також в цьому законі передбачено, що він діє до прийняття нового закону про прокуратуру.