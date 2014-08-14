ВР відновила військові прокуратури
11:24, 14 серпня 2014Політика
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Верховна Рада ухвалила зміни до Закону “Про прокуратуру” щодо створення військових прокуратур (№ 4446а).
ВР возобновила военные прокуратуры/ Фото: УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 249 із 312 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
В ході обговорення було внесено кілька правок у попередню редакцію законопроекту. Зокрема, передбачено, що військові прокурори мають працювати в зоні антитерористичної операції, а не в місцях постійної дислокації військових частин, до яких приписані ці прокурори.Читайте такожСьогодні ВР розгляне законопроекти про санкції та люстрацію (онлайн-трансляція)
Крім того, Верховна Рада заборонила збільшувати штатну чисельність працівників прокуратури при утворенні військових прокуратур. Також в цьому законі передбачено, що він діє до прийняття нового закону про прокуратуру.
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