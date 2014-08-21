РНБО: Силовики в Іловайську отримали потужне підкріплення (карта АТО)

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО.

За даними Ради, прибуття підкріплення дозволило військам закріпитися на позиціях та відбити дві атаки терористів. Під контроль українських бійців зараз взято переважну частину Іловайська, проте терористи намагаються повернути втрачену територію.

Читайте такожУ боях під Іловайськом загинув селищний голова з Хмельниччини Загалом, на даний час найбільш загостреною ситуація залишається у районах Луганська, Донецька, Дмитрівки, Миколаївки, Ясинуватої, Іловайська, Краснодону, Макіївки, Горлівки, кургану Савур-Могила, де тривають активні бойові дії між силами АТО та терористами.

Військові продовжують оперативне відпрацювання Станиці Луганської, Маломиколаївки, Іллірії Луганської області та Землянки і Ясинівки Донецької області, а також обороняти звільнені населені пункти Новосвітлівка та Хрящувате.

Нагадаємо, за останню добу в зоні АТО загинули 5 українських військовослужбовців і був поранений 21.

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