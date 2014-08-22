На сайт МЗС України почалася DDoS-атака

Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін в "Твіттері". "Непрохані гості з РФ не тільки в машинах, але і за комп'ютерами. Йде DDoS-атака на наш сайт http://mfa.gov.ua Слідкуйте за нашими ФБ і Твіт", - написав міністр.

Читайте також Ще 90 вантажівок гумконвою РФ їдуть у бік українського кордону

Непрохані гості з РФ не лише в машинах, але і за комп'ютерній ютерами. Йде DDoS-атака на наш сайт http://t.co/bvE4f8jPnQ Стежте за нашими ФБ і Твіт - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 серпня 2014

Як повідомляв УНІАН, МЗС Росії сьогодні, 22 серпня, оголосив, що Росія прийняла рішення відправити російський гуманітарний конвой в Луганськ. Після цього глава СБУ Валентин Наливайченко заявив, що Україна розцінює цей крок як пряме військове вторгнення на свою територію.