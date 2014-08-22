На сайт МЗС України почалася DDoS-атака

14:57, 22 серпня 2014
Політика
17 0

На офіційний сайт Міністерства закордонних справ (МЗС) України, після того, як на ньому було розміщено заяву з приводу вторгнення гуманітарного конвою Росії, почала здійснюватися потужна DDoS-атака

REUTERS

Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін в "Твіттері". "Непрохані гості з РФ не тільки в машинах, але і за комп'ютерами. Йде DDoS-атака на наш сайт http://mfa.gov.ua Слідкуйте за нашими ФБ і Твіт", - написав міністр.

Читайте також Ще 90 вантажівок гумконвою РФ їдуть у бік українського кордону

Як повідомляв УНІАН, МЗС Росії сьогодні, 22 серпня, оголосив, що Росія прийняла рішення відправити російський гуманітарний конвой в Луганськ. Після цього глава СБУ Валентин Наливайченко заявив, що Україна розцінює цей крок як пряме військове вторгнення на свою територію.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter