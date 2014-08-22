МЗС України: РФ знову грубо порушила ключові принципи міжнародного права

Зокрема, у відомстві наголосили на таких принципах, як непорушність кордонів, невтручання у внутрішні справи іншої держави та добросовісне виконання міжнародних зобов’язань.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Міністерства закордонних справ України.

МЗС України заявляє, що 22 серпня Російська федерація, проігнорувавши встановлені міжнародні правила, процедури та досягнуті домовленості, без згоди та супроводження Міжнародного Комітету Червоного Хреста розпочала незаконне ввезення гуманітарного вантажу на територію України.

«Попри те, що попередньо служби прикордонного та митного контролю України розпочали оформлення російського конвою, сьогодні вранці українських службовців було заблоковано російськими силами і відсторонено від проведення перевірки решти автомобілів колони, незважаючи на попередні домовленості і те, що їх було попередньо запрошено на територію РФ російською стороною», - наголосили в МЗС і висловили стурбованість про безпеку українських службовців.

У МЗС підкреслили, що «ані українській стороні, ані МКЧХ не відомий вміст згаданих вантажівок, що викликає особливі побоювання».

«Той факт, що російські автомобілі в’їхали на територію України без відповідного прикордонного та митного оформлення і що вантаж не був в установленому порядку переданий представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста, свідчить про навмисний та агресивний характер дій російської сторони», - заявили в МЗС і наголосили, що «усю відповідальність за безпеку вантажу несе російська сторона».

МЗС звертає увагу, що з українського боку було вжито усіх необхідних заходів з метою гарантування безпеки цього вантажу.

Читайте також Ще 90 вантажівок гумконвою РФ їдуть у бік українського кордону«З метою запобігання провокацій нами надано всіх необхідних розпоряджень для безпечного пропуску конвою. Однак, попри всі спроби української сторони, досі не вдалося встановити контакт між генштабами збройних сил України та РФ, що є критичним з метою забезпечення безпеки слідування конвою. Звертаємо увагу, що по можливому маршруту слідування вантажу терористи ведуть мінометний вогонь», - заявляє МЗС.

Зовнішньополітичне відомство України підкреслює, що українській стороні також не відомий зміст домовленостей російської сторони з луганськими бойовиками та не виключає можливості будь-яких спланованих провокацій.

Читайте такожРФ має домовитись із терористами про безпеку гуманітарного конвою - Держдеп СШАМЗС закликає усіх міжнародних партнерів приєднатися до рішучого засудження незаконних та агресивних дій Російської федерації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 серпня, влада Росії без узгодження з Україною та Міжнародним комітетом Червоного Хреста вирішила відправити колону вантажівок з так званою «гуманітарною допомогою» до Луганська.

Після цього ЗМІ повідомили, що російські вантажівки перетнули російсько-український кордон через український контрольно-пропускний пост "Ізварине", що перебуває під контролем проросійських бойовиків.

Голова СБУ Валентин Наливайченко назвав в’їзд російської колони прямим військовим вторгненням Росії на територію України.

“Ми називаємо це прямим вторгненням під цинічним прикриттям Червоного Хреста. Це військові автомобілі, це військовослужбовці з документами прикриття. Там в ролі водіїв знаходяться військові, що навчені на конвойні функції, на управління бойовими машинами, танками та артилерією. Транспорт з цієї колони буде застосовано для перевезення артилерії, а значить, проти мирного населення”, - підкреслив голова Служби безпеки.