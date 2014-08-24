Семенченко: за ніч батальйон "Донбас" втрат не зазнав

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив командир батальйону Семен Семенченко. Він пояснив, що в зоні Іловайська "немає стійкого мобільного зв'язку".

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"Тільки що мені подзвонив комбат батальйону, який не побоявся зайти в Іловайськ та став з хлопцями плечем до плеча. Вночі втрат не було. Рідним моїх бійців - не хвилюйтеся даремно, там просто немає стійкої мобільного зв'язку", - написав Семен Семенченко.