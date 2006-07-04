Ющенку загрожує штраф від 170 до 340 гривень

Євген ЖОВТЯК не виключає свого звернення до Європейського суду з прав людини, якщо Президент України Віктор ЮЩЕНКО не поновить його на посаді голови Київської обласної державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в обласній держадміністрації.

Є.ЖОВТЯК наголосив, що на сьогодні є рішення Києво-Святошинського районного суду від 16 червня 2006 року про поновлення його на посаді голови Київської обласної державної, і воно має негайно виконуватися.

„Це означає, що Президент України має скасувати Указ про призначення Віри УЛЬЯНЧЕНКО на цю посаду і поновити мене на роботі”, - сказав Є.ЖОВТЯК.

Згідно з законом про виконавче провадження, Президенту України було надано сім днів на добровільне виконання рішення суду, зазначив він.

„Постанова державного виконавця про відкриття виконавчого провадження по примусовому виконанню постанови суду була передана до Секретаріату Президента 22 червня, проте відповідний акт про поновлення мене на посаді не прийнятий, що свідчить про ухилення відповідача від добровільного виконання постанови суду”, - сказав Є.ЖОВТЯК.

Адвокат Сергій БОЙКО, який був присутній на прес-конференції, заявив, що в разі невиконання рішення суду на відповідача може бути накладений штраф у розмірі від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів.

„Від штрафів не звільнений ніхто, у тому числі і Президент держави, - сказав Є.ЖОВТЯК, - а потім настає цікавий етап: порушення кримінальної справи проти того, хто не виконує рішення суду. І тут є нюанси, адже щодо Президента передбачається порушення не кримінальної справи, а процедури через Верховну Раду, відому вам”, - сказав Є.ЖОВТЯК.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня цього року Президент В.ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської облдержадміністрації. Причини звільнення в указі названі не були.

Вважаючи своє звільнення незаконним, Є.ЖОВТЯК подав позов до суду.

16 червня Києво-Святошинський районний суд задовольнив позов Є.ЖОВТЯКА до глави держави і скасував указ Президента України від 24 травня, поновивши його на посаді. Однак того ж дня на сайті глави держави з’явився указ В.ЮЩЕНКА про призначення Віри УЛЬЯНЧЕНКО головою Київської обласної державної адміністрації.