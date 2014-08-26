Порошенко потиснув руку Путіну

Як передає РИА Новости, Порошенко і Путін потиснули один одному руки під час церемонії фотографування, яка відбулася в Палаці незалежності в Мінську напередодні саміту.

Читайте такожНазарбаєв виступає за прямий діалог між Порошенком і ПутінимОбмінявшись рукостисканнями, учасники зустрічі кілька хвилин позували фотографам у залі урочистих церемоній у Палаці незалежності. Путін зайняв місце між президентами Казахстану і Білорусі, Порошенко став між президентами Білорусі та головою дипломатії ЄС.

Після цього всі вони попрямували в зал для переговорів.

До цього Порошенко провів двосторонні зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, головою дипломатії ЄС Кетрін Ештон і головою Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим.