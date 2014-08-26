Порошенко та Лукашенко розпочали зустріч у форматі "віч-на-віч"
13:30, 26 серпня 2014Політика
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У Мінську розпочалась зустріч Президента України Петра Порошенка із Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.
Президенти Україні та Білорусі зустрілись у Мінську / Фото з офіційного сайту Президента Білорусі
Про це повідомляє Адміністрація президента України у Twitter.
Читайте такожУ Мінську розпочалася зустріч Порошенка і ЕштонЯк уточнюється, зустріч проходить у форматі "віч-на-віч".
Розпочалася зустріч Президента України Петра Порошенка з Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком "віч-на-віч"
— APU (@APUkraine) 26 августа 2014
Як повідомляв УНІАН із посиланням на джерело у дипломатичних колах, наразі триває підготовка зустрічі Порошенка із Президентом РФ Володимиром Путіним.
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