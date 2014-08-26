Порошенко та Лукашенко розпочали зустріч у форматі "віч-на-віч"

Про це повідомляє Адміністрація президента України у Twitter.

Читайте такожУ Мінську розпочалася зустріч Порошенка і ЕштонЯк уточнюється, зустріч проходить у форматі "віч-на-віч".

Розпочалася зустріч Президента України Петра Порошенка з Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком "віч-на-віч" — APU (@APUkraine) 26 августа 2014

Як повідомляв УНІАН із посиланням на джерело у дипломатичних колах, наразі триває підготовка зустрічі Порошенка із Президентом РФ Володимиром Путіним.