Порошенко та Лукашенко розпочали зустріч у форматі "віч-на-віч"

13:30, 26 серпня 2014
Політика
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У Мінську розпочалась зустріч Президента України Петра Порошенка із Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком. 

Фото з офіційного сайту Президента Білорусі

Про це повідомляє Адміністрація президента України у Twitter.

Читайте такожУ Мінську розпочалася зустріч Порошенка і ЕштонЯк уточнюється, зустріч проходить у форматі "віч-на-віч".

Як повідомляв УНІАН із посиланням на джерело у дипломатичних колах, наразі триває підготовка зустрічі Порошенка із Президентом РФ Володимиром Путіним. 

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