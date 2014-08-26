У Мінську розпочалася зустріч Порошенка і Ештон

Про це йдеться в твітері Адміністрації Президента.

Розпочалася зустріч Президента України Петра Порошенка з Високим представником ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки К.Ештон — APU (@APUkraine) August 26, 2014

​Як повідомляв УНІАН, в ході цієї зустрічі в Мінську заплановано обговорення питань, пов’язаних з імплементацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, енергетичної безпеки та стабілізації ситуації на Донбасі.

Також у зустрічі візьмуть участь високий представник ЄС з питань безпеки і зовнішньої політики Кетрін Ештон, віце-президент Єврокомісії - комісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер і комісар з питань торгівлі Карл де Гухт. Порошенко заявляв, що на зустрічі в Мінську має намір домовлятися про мир, оскільки «весь світ втомився від війни».