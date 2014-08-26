Почалася зустріч Порошенка з Назарбаєвим

Про це повідомляє Адміністрація президента України у Twitter.

«Розпочалася зустріч президента України Петра Порошенка з президентом Республіки Казахстан Нурсултаном Назарбаєвим», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко у Мінську вже провів зустрічі з верховним представником ЄС із закордонних справ Кетрін Ештон та президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Зокрема, на зустрічі з білоруським президентом Порошенко заявив: «Я сподіваюся, що результатом зустрічі (у Мінську) буде мир в Україні».

На зустрічі з Ештон глава Української держави, зокрема, зазначив, що ратифікація Угоди про асоціацію України з ЄС відбудеться у вересні.

Очікується, що у Мінську Порошенко зустрінеться і з президентом Росії Володимиром Путіним.