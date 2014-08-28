РНБО: Російські військові на Донбасі продовжують маскуватися під терористів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ситуація в зоні бойових дій взята під контроль. Підрозділи бойовиків пересуваються під прикриттям вогню, обстрілів з установок «Град» та артилерії, корегування обстрілів відбувається за допомогою безпілотників», - заявив він.

Читайте такожЗдачу Новоазовська в РНБО пояснили бажанням зберегти життя бійців АТО«Попри очевидні факти агресії, росіяни продовжують маскуватися під терористичні підрозділи, використовують відповідні прапори та знищують ознаки приналежності до регулярних російських військ», - констатував Лисенко.