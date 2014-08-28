ЗМІ: Над Новоазовськом вивісили прапор "Новоросії"
16:57, 28 серпня 2014Політика
0 0
Сьогодні над будівлею Новоазовської райдержадміністрації був вивішений прапор "Новоросії".
Над Новоазовськом росіяни повісили прапор терористів / 0629.com.ua
Вранці о 10:00 в кабінет до голови адміністрації Олегу Сидоренка увійшли озброєні люди і сказали, що збираються вішати прапор над будівлею.
"Що я міг зробити проти озброєних людей?" - повідомив кореспонденту 0629 Сидоренко.
Читайте такожВійськові РФ захопили Новоазовськ та ряд населених пунктів на Донеччині (карта АТО)В даний момент Сидоренко, його заступники, начальники відділів та управлінь перебувають у підвальних приміщеннях. Решта були розпущені по домівках. Людей попередили, що треба сховатися, "гримить десь на околиці", - говорить він.
Окупанти перебувають на виїзді з міста.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter