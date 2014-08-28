ЗМІ: Над Новоазовськом вивісили прапор "Новоросії"

Вранці о 10:00 в кабінет до голови адміністрації Олегу Сидоренка увійшли озброєні люди і сказали, що збираються вішати прапор над будівлею.

"Що я міг зробити проти озброєних людей?" - повідомив кореспонденту 0629 Сидоренко.

Читайте такожВійськові РФ захопили Новоазовськ та ряд населених пунктів на Донеччині (карта АТО)В даний момент Сидоренко, його заступники, начальники відділів та управлінь перебувають у підвальних приміщеннях. Решта були розпущені по домівках. Людей попередили, що треба сховатися, "гримить десь на околиці", - говорить він.

Окупанти перебувають на виїзді з міста.