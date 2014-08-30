Штаб АТО спростовує інформацію про відступ силовиків від Донецька

15:45, 30 серпня 2014
Політика
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Штаб АТО повідомляє, що сьогодні знов було розповсюджено дві брехливих інформації.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины по время проведения активной фазы АТО на востоке Украины / фото пресс-службы Минобороны

Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО у соцмережі.

"Перша з них про те, що терористи прорвали позиції Збройних Сил України і рухаються в бік Краматорська. Це повідомлення є відвертою брехнею. Також хворобливими мріями російських найманців є і повідомлення про відступ сил АТО від Донецька", - йдеться у повідомленні. Читайте такожДонецьк продовжують обстрілювати: чутно залпи з різних видів важкої зброї

Прес-центр АТО заявляє, що українські військовослужбовці тримають свої позиції та на визначених напрямках успішно знищують ворога.

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