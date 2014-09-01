Генштаб створює партизанський рух - Лисенко

Про це заявив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко в ефірі телеканалу ICTV, пише Українська правда.

"Наразі на території України, за попередніми оцінками, знаходиться близько 10-15 тисяч (російських) військ. Це разом із терористичними організаціями", - зазначив він.

Лисенко сказав, що не може назвати конкретну цифру, "тому що кожної доби на нашу територію прибувають російські війська". "У Луганську вони навіть не приховують своїх шевронів, приналежність до ЗС РФ, організовують коридори, через які проходять колони з технікою, "живою силою", боєприпасами", - підкреслив він.

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Речник РНБО додав, що чотири батальйонно-тактичні групи російських Збройних сил, про які він заявляв раніше, прибули в Україну тільки за останню добу.

Окрім того, він зазначив, що у Маріуполі вже є близько 5 тисяч добровольців, які готові зі зброєю захищати своє місто. За словами Лисенка, загалом в Україні десятки тисяч добровольців, готових їхати в АТО без додаткової підготовки.

Лисенко також повідомив, що у планах Генштабу – створення партизанського руху. Він додав, що вже визначені командири партизанських загонів, які знають людей, що будуть у них в загонах.

Крім того, Лисенко зазначив, що створити партизанський рух на сході України вкрай складно через відсутність лісів, де можуть ховатися партизани.