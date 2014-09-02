На Херсонщині СБУ затримала двох бойовиків "ДНР"

У затриманих правоохоронці вилучили зброю та посвідчення, які підтверджують їхню приналежність до терористів "ДНР", повідомляє прес-служба СБУ.

Серед затриманих - мешканці Миколаївської та Донецької областей. Вони прямували на позашляховику до Миколаєва. На одному з постів ДАІ правоохоронці зупинили авто для перевірки. Одразу було встановлено, що автомобіль перебував у розшуку.

Як уточнюється, серед вилучених у терористів предметів були два автомати АКМ, набої, штик-ніж, дві військові форми без розпізнавальних знаків, військові фляги, маски-«балаклави» тощо. Також виявлено мапи території Росії та східної України з позначками біля м.Новоазовськ Донецької області.

Читайте такожСБУ: Мешканець Краматорська блокував українську військову колону за 400 гривеньЗгодом було встановлено, що затримані з позивними «Лисий» та «Маклан» у складі незаконного збройного формування активно сприяли окупації території АР Крим. Після цього вони приєдналися до терористичної організації «ДНР» та тривалий час базувалися у захопленій терористами будівлі міськради Слов’янська.

Читайте такожСБУ запобігла експорту прицілів від систем "Град"Зловмисникам повідомлено про підозру за ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, їм обрано запобіжний захід – арешт.

Триває досудове слідство.