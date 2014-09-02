Тимчук: сили АТО відступають з низки населених пунктів

"Наші війська залишили низку населених пунктів. Ми відступаємо. Але я б не зосереджувався на факті відступу як програшу. Набагато більш важливо в цій ситуації інше. Якщо наше командування дійсно відводить війська тільки для недопущення потрапляння їх в котли і для перегрупування (а це офіційна версія) - це не трагедія, а потрібне рішення, без якого неможливий подальший наступ", - написав він на своїй сторінці Facebook.

"Але чи так це, і чи має командування адекватні плани подальших дій - дізнаємося найближчими днями. Моя особиста думка: приводів для оптимізму, на жаль, дуже небагато", - повідомляє Тимчук.

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Крім того, він заявив, що українські війська переконуються, що "російські підрозділи незрівнянно більш боєздатні, ніж терористичні угруповання, але й проти них все ж можна (і треба) воювати".

"Якщо ми, на превеликий жаль, відступаємо і несемо втрати, це зовсім не означає, що ворог невразливий. За кожен крок по українській землі окупанти платять своєю кров'ю", - написав Тимчук.

Також він повідомляв про те, що російське командування ставить завдання місцевій владі на окупованих територіях Донбасу виділяти ділянки землі під поховання знищених російських військових.

Тимчук, крім того, заявив про те, що "російські окупанти і терористи спробували прорватися на Маріуполь з боку Новоазовська, однак цю спробу прориву відбили прикордонники спільно з батальйоном "Азов".