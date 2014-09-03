В районі Маріуполя значно зміцнили оборонні позиції

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков перед засіданням Кабінету міністрів. За словами міністра, ситуація в районі Маріуполя на сьогоднішній день досить стабільна.

Читайте такожМаріуполь перетворюється на фортецю, а захищати місто вже готові 5 тисяч добровольців - ЗМІ

"Ми маємо дуже сильні укріпрайони проти ймовірної атаки бронетанкових військ РФ як з боку Новоазовська по двох дорогах - нижній і верхній, так і з боку Волновахи. Всі напрямки укріплені, у нас досить протитанкових засобів, у нас достатньо навчені там підрозділи", - зазначив міністр.

Арсен Аваков переконаний, що "не буде легким рейд російських сил з-за кордону, щоб захопити Маріуполь". "Вважаю, Маріуполь був, є і залишиться українським", - сказав він.