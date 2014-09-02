Біля Маріуполя спорудять другу захисну лінію

Про це повідомив міський голова Юрій Хотлубей.

За його словами, три блокпости вже достатньо укріплені завдяки жителям, громадським активістам та міським підприємствам. Подібним чином захисні споруди будуть побудовані на всіх блокпостах навколо міста.

Крім того, найближчим часом буде побудована друга захисна лінія на відстані 15-20 кілометрів від міста, пише сайт 0629.

“Маріуполь - це місто-фортеця, - зазначив градоначальник. - Наші жителі хочуть бути у складі єдиної України і в них є бажання захистити наше місто".

На підтвердження своїх слів Хотлубей процитував виступ прем'єр-міністра Великобританії Уїнстона Черчілля від 1940 року: "Ми будемо битися на узбережжях, ми будемо битися в портах і на суші, ми будемо битися в полях і на вулицях, ми будемо битися на пагорбах, ми ніколи не здамося".

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Мер підкреслив, що ці слова зараз дуже актуальні. "Хотілося б, щоб до цього не дійшло, але наше місто готується", - додав Хотлубей.

Одночасно з цим у місті ведеться підготовка сховищ. Міський голова зазначив, що зараз розглядається питання про наповнення їх запасом води і продуктів.