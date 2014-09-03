Українців масово затримують у Росії - журналіст
20:39, 03 вересня 2014Політика
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Російська поліція масово затримує українських громадян, які перебувають на території РФ у особистих справах.
Українці ризикують бути затриманими поліцією РФ / УНІАН
Про це з російського слідчого ізолятора повідомив матері журналіст Станіслав Кліх, передає ТСН.ua. Його вже тричі перевозили до різних регіонів, але так і не пред’явили жодного обвинувачення.
Читайте такожАдвокати Савченко оскаржили постанову про психіатричну експертизу Мати журналіста каже, що правоохоронці цікавились, чи не є він членом "Правого сектору". Окрім того, за її словами, син у телефонній розмові повідомив, що затриманих в Росії українців вкрай багато.
Після 25 серпня зв’язок із Кліхом урвався.
Українців масово затримують в Росії
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