Українців масово затримують у Росії - журналіст

Про це з російського слідчого ізолятора повідомив матері журналіст Станіслав Кліх, передає ТСН.ua. Його вже тричі перевозили до різних регіонів, але так і не пред’явили жодного обвинувачення.

Читайте такожАдвокати Савченко оскаржили постанову про психіатричну експертизу Мати журналіста каже, що правоохоронці цікавились, чи не є він членом "Правого сектору". Окрім того, за її словами, син у телефонній розмові повідомив, що затриманих в Росії українців вкрай багато.

Після 25 серпня зв’язок із Кліхом урвався.