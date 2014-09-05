У держдумі хочуть вимагати з України $1 млрд компенсації за обстріл Ростовської області

Депутат держдуми Роман Худяков (ЛДПР) направив запит на ім'я голови СКР Олександра Бастрикіна на надання матеріалів, що стосуються обстрілу Ростовської області з боку України. На його думку, в результаті 16 обстрілів, є один загиблий, 9 поранених, майну росіян завдано збитків, а їх життя піддаються загрозі, повідомляють "Известия".

Читайте такожСпостерігачі ОБСЄ починають місію на українсько-російському кордоні

Матеріали депутат планує використовувати для підготовки позову до української влади на $1 млрд в міжнародні судові інстанції. У разі виграшу гроші підуть на компенсацію збитків російським громадянам.

На думку депутата, черговий снаряд, який прилетів з боку України, розірвався 4 вересня в районі пункту пропуску "Волошине" Ростовської області, а до цього прикордонні території обстрілювалися в районі КПП "Гуково" або села Куйбишеве.

"Міжнародне співтовариство має дати свою оцінку таким діям. При цьому у нас є причини думати, що обстріли велися цілеспрямовано", - вважає Роман Худяков.

Голова Московської колегії адвокатів Андрій Князєв зауважив, що у випадку з обстрілом Росія має право вимагати справедливості через міжнародні суди. "Якщо Україна визнає справедливість звинувачень, то, звичайно, виграти такий суд буде простіше, а в іншому випадку процес ризикує затягнутися так надовго, що судові витрати можуть обійтися дорожче ніж компенсація", - сказав адвокат.