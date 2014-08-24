РФ збільшує число "Градів" і техніки на кордоні з Україною

15:11, 24 серпня 2014
Політика
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Біля українсько-російського кордону недалеко від українського пункту пропуску "Новоазовськ" в Донецькій області з боку РФ були зафіксовані 40 установок "Град", 20 КамАЗів і кілька танків.

фото inforesist.org

Про це повідомляє СНБО на своїй сторінці в "Твіттері".

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"Поблизу села Васильєво-Ханжоновка Ростовської області навпроти прикордонного пункту "Новоазовськ" Донецького загону зафіксовано близько 40 "Градів", 20 КамАЗів, танки", - йдеться в повідомленні РНБО в "Твіттері".

Крім цього повідомляється, що на території РФ на відстані 1,5 км від кордону навпроти прикордонного пункту "Амвросіївка" виявлено російську бойову бронетехніку.

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