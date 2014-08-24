РФ збільшує число "Градів" і техніки на кордоні з Україною
Біля українсько-російського кордону недалеко від українського пункту пропуску "Новоазовськ" в Донецькій області з боку РФ були зафіксовані 40 установок "Град", 20 КамАЗів і кілька танків.
Про це повідомляє СНБО на своїй сторінці в "Твіттері".
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"Поблизу села Васильєво-Ханжоновка Ростовської області навпроти прикордонного пункту "Новоазовськ" Донецького загону зафіксовано близько 40 "Градів", 20 КамАЗів, танки", - йдеться в повідомленні РНБО в "Твіттері".
Біля с.Васильєво-Ханжоновка Ростов. обл, навпроти прикорд. служби Новоазовськ Донецького загону зафіксовано поблизу. 40 Градів, 20 КамАЗ, танки
- РНБО України (@rnbo_gov_ua) 24 серпня 2014
Крім цього повідомляється, що на території РФ на відстані 1,5 км від кордону навпроти прикордонного пункту "Амвросіївка" виявлено російську бойову бронетехніку.
На території РФ на відстані 1,5 км від кордону навпроти прикорд.служби Амвросіївка виявлено російську бойову бронетехніку, гармати та Гради
— РНБО України (@rnbo_gov_ua) 24 августа 2014