РФ збільшує число "Градів" і техніки на кордоні з Україною

Про це повідомляє СНБО на своїй сторінці в "Твіттері".

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"Поблизу села Васильєво-Ханжоновка Ростовської області навпроти прикордонного пункту "Новоазовськ" Донецького загону зафіксовано близько 40 "Градів", 20 КамАЗів, танки", - йдеться в повідомленні РНБО в "Твіттері".

Біля с.Васильєво-Ханжоновка Ростов. обл, навпроти прикорд. служби Новоазовськ Донецького загону зафіксовано поблизу. 40 Градів, 20 КамАЗ, танки - РНБО України (@rnbo_gov_ua) 24 серпня 2014

Крім цього повідомляється, що на території РФ на відстані 1,5 км від кордону навпроти прикордонного пункту "Амвросіївка" виявлено російську бойову бронетехніку.