Туск не поспішає радіти перемир'ю - Росії не можна вірити на 100%

"Російська політика щодо України характеризувалася різкою зміною сценаріїв, недотриманням зобов'язань або домовленостей. Давайте почекаємо ще трохи, щоб переконливо говорити, що це переломний момент", - сказав Туск, повідомляє РАР.

"Ми повинні бути обережними в оцінюванні цієї події", - додав він, зазначивши, що не можна на 100% вірити тому, що підписують сепаратисти, за якими стоїть Росія.

Читайте такожМайбутній президент Ради ЄС Туск назвав війною агресію Росії проти УкраїниТуск також повідомив, що нещодавно розмовляв з президентом України Петром Порошенком та головою українського уряду Арсенієм Яценюком, які, за його словами, продемонстрували готовність до "раціональних і спокійних розмов" на тему миру на Донбасі.

"Українські лідери роблять все, щоб не було війни", - сказав Туск і висловив надію, що сьогоднішні домовленості дійсно призведуть до її припинення.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко заявив, що в Мінську підписано попередній протокол до угоди про припинення вогню. Документ підписаний на тристоронній зустрічі контактної групи. ОБСЄ в Мінську представляє Хайді Тальявіні, Україну - екс-президент Леонід Кучма, Росію - посол в Україні Михайло Зурабов. Від терористів приїхав самопроголошений "прем'єр-міністр" так званої "ДНР" Олександр Захарченко.

Пізніше Порошенко віддав наказ начальникові Генерального штабу Збройних сил України припинити вогонь в зоні АТО сьогодні, починаючи з 18.00.