Постпред України при ЄС: Україна має потужну підтримку в Європарламенті

"Сьогоднішнє практично одностайне рішення комітету відображає проукраїнський баланс сил напередодні вирішального голосування наступного тижня у Страсбурзі. Ми вдячні фракціям Європарламенту за підтримку спільної ініціативи президентів Петра Порошенка та Мартіна Шульца щодо синхронної ратифікації Угоди у Києві та Страсбурзі відповідно", - йдеться у коментарі Костянтина Єлісєєва агентству УНІАН.

Читайте такожПорошенко: Україна у вересні ратифікує Угоду про асоціацію з ЄС

Український дипломат наголосив, що таким чином Україна має "потужну підтримку та солідарність з боку Європарламенту в питанні ратифікації Угоди про асоціацію". "Яскраве свідчення – сам факт розгляду цього питання у рекордно стислі терміни – протягом двох тижнів замість зазвичай необхідних трьох місяців", - підкреслив Костянтин Єлісєєв.