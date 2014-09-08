У Європарламенті підтримали ратифікацію УА з Україною

Як передає власний коресподент УНІАН у Брюсселі, відповідне голосування відбулося на засіданні комітету.

«За» проголосували 49 депутатів, «проти» – 8, четверо утрималися.

Доповідач Яцек Саріуш-Вольський зауважив, що хотів би, щоб ратифікація Європарламентом угоди відбулася паралельно з Верховною Радою України.

Читайте такожЯценюк обіцяє затвердити план імплементації УА України з ЄС цього місяця«Якщо ми скажемо «за» сьогодні, то голосування відбудеться наступного тижня (16 вересня) у Страсбурзі паралельно з Верховною Радою», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, з 15 по 18 вересня ЄП буде засідати у Страсбурзі для ратифікації Угоди про Асоціацію України з ЄС.