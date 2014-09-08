Луценко розказав, які регіони отримають особливий статус

Про це в ефірі "Свободи слова" заявив лідер партії "Блок Петра Порошенка", радник президента Юрій Луценко.

"Протокол чітко визначив: мова не йде про особливий статус двох областей. Тільки ті райони, які не підконтрольні українській владі в двох областях", - сказав він.

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За його словами, зараз відбувається демаркація позицій, які займають українські війська і тих, які сьогодні українські силовики не можуть зайняти.

Як повідомив Луценко, райони Донецької і Луганської областей, які отримають особливий статус, складають приблизно третину Донбасу.

"Буде створена спеціальна зона у складі цілісної України", - повідомив політик