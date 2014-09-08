Бойовики обстріляли з "Градів" аеродром у Донецьку та позиції сил АТО у 7 населених пунктах

Про це йдеться у повідомлені прес-служби штабу АТО.

"Терористи продовжують обстріли позицій та блокпостів сил АТО. Зокрема порушення режиму припинення вогню зафіксовано поблизу населених пунктів Нижня Кринка, Авдіївка, Попасне; Нікішено, Майорськ; Кіровське, Фащівка. Також, з установок БМ 21 «Град» було обстріляно аеродром Донецьк", - інформують у штабі. Читайте такожЗа добу російські військові 10 разів обстріляли з мінометів та гранатометів сили АТО - Тимчук

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