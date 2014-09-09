ЗМІ: Тіла загиблих під Савур-могилою бійців спотворені тортурами

Волонтери, які проводять пошук загиблих на територіях, де точилися бої, запевняють, що випадків, коли над військовими знущалися терористи, достатньо, повідомляє ТСН.19:30.

Ці хлопці щодня спілкуються з волонтерами, які шукають останки українських військових на підконтрольній бойовиками території. Тіла знаходять у так званій "зеленці" та поблизу висот, де точилися бої. Останки бійців, яких знайшли на місці польового табору в районі Савур-Могили, були спотворені до невпізнання.

"Там були сліди катувань – відрубані фаланги пальців, руки викручені, куски тіл, сліди удушшя були", - розповідає офіцер сил військово-цивільної співпраці Юрій Стоянський.

Читайте такожООН: Бойовики на сході України винні у вбивствах, викраденнях і тортурах Попередньо відомо, що бійців жорстоко катували в полоні. Більшість з них загинули під час мінометного обстрілу табору, де їх утримували бойовики.

Чергову партію загиблих привозять до станції Чаплине, що на кордоні Донеччини та Дніпропетровщини. Куди тіла доправлятимуть далі, волонтери поки що не знають, усі місцеві морги переповнені. Поки тіла зберігатимуть у рефрижераторі просто на залізничній станції. Після ідентифікації хлопців обіцяють поховати як героїв, але коли тіла хоча би просто доправлять до моргу, сказати важко.

І в Запоріжжі, і в Дніпропетровську фактично вже ніде зберігати тіла загиблих.