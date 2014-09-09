Гриценко назвав імена спонсорів своєї партії

Це політик зробив відповідаючи на звернення громадського руху "Чесно", йдеться в повідомленні організації, і там же зазначається, що Анатолій Гриценко став першим кандидатом, який відповів на таке звернення.

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Спонсорами застави виступили колишній заступник голови секретаріату президента Ігор Пукшин, депутат Ради, колишній член фракції ВО "Батьківщина" Олег Канівець, нинішній депутат цієї партії Леонід Макул, вінничанин Олексій Гаврилов і бізнесмен Петро Ландяк.

На зустрічі з активістами руху "Чесно" Анатолій Гриценко показав майнові декларації кандидатів, які партія оприлюднить в найближчі 2 тижні. Крім цього, політик пообіцяв опублікувати автобіографії всіх кандидатів у депутати, а також імена всіх спонсорів передвиборчої кампанії.