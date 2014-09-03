До ВР проходять шість партій, серед яких немає КПУ і Партії регіонів – опитування

До парламенту пройшли б шість партій, серед яких немає Комуністичної партії України та Партії регіонів, якби вибори відбулись наприкінці серпня.

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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Якби парламентські вибори відбулися наприкінці серпня, а ті, хто не визначився за кого голосувати, не прийшли б на вибори, участь у голосуванні взяли б 58% виборців, і подані голоси розподілилися б таким чином:

37,1% проголосували б за Блок Петра Порошенка (Луценко, Кличко, Богомолець);

13,1% – за Радикальну партію Олега Ляшка;

9,7% – за партію «Громадянська позиція» (Гриценко);

7,8% – за партію «Сильна Україна» (Тігіпко);

6,4% – за партію «Патріоти України» (Яценюк, Турчинов);

6,1% – за Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (Тимошенко).

Менше 5% набирають: Комуністична партія України (Симоненко) - 4,6%; Всеукраїнське об’єднання «Свобода» (Тягнибок) - 4,4%; Партія регіонів (Єфремов) - 3,8%; партія «Самопоміч» (Садовий) - 2,9%; партія «Правий сектор» (Ярош) - 1,8%; усі інші партії - 2,3%.

З 23 серпня по 2 вересня 2014 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів на замовлення клієнта всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2040 респонденти, що мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України (за виключенням АР Крим і Луганської області) за стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому етапі, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

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У Луганській області через воєнні дії виявилося неможливим проводити опитування. Інтерв’ю, які мали проводитися в Луганській області, були проведені в Донецькій області.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.