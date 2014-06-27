Гриценко: Путін не повернувся би живим з Києва

Про це він сказав в ефірі "Шустер Live" у п'ятницю, 27 червня, повідомляє Обозреватель.

"Ми повинні розуміти, що Путін не зупиниться. Тоді я це говорив і зараз кажу... Він хоче і не тільки Україну, а вже Прибалтику та інші держави. Це фашист. І як тільки ми це зрозуміємо, що перед нами не буде стояти питання - подати чи не подати йому руку", - сказав Гриценко.

Читайте такожПутін: Україні необхідно забезпечити довгостроковий режим припинення вогню

"Хоч хтось може собі уявити, наприклад, завтра або післязавтра, що прилетів у Київ Путін, і що підписує з нами? Можете це уявити? Я не можу. Я думаю, що знайшлися патріоти, які просто вбили б його. І правильно б зробили!" - додав депутат.