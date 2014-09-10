У СБУ призначено дипломатичного радника

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, до кола повноважень радника входитимуть міжнародно-правові аспекти діяльності спецслужби та координація роботи на дипломатичному напрямку.

Гребенюк народився на Луганщині у 1967 році. Закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого. Захистив дисертацію з міжнародного права в Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. З 1994 року - на дипломатичній службі. Працював на керівних посадах в МЗС України та в Адміністрації президента України. У 2005-2006 роках очолював Головну службу зовнішньої політики Секретаріату президента України. У 1998-2001 роках – генеральний консул, завідувач Консульським відділом Посольства України в США. У 2003-2005 роках – генеральний консул України в Сан-Франциско, США. У 2008-2014 роках – надзвичайний і повноважний посол України в Південній Африці. Має перший ранг державного службовця.

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