Буряк сумнівається, що Катеринчук піде до нього заступником

Голова Державної податкової адміністрації Сергій БУРЯК сумнівається, що член НУ - НС Микола КАТЕРИНЧУК захоче обійняти посаду першого заступника голови ДПАУ.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Дзеркало тижня» (№6 (685) 16-22 лютого 2008 р.).

Зокрема, С.БУРЯК відзначив, що на сьогодні є вакансія одного першого заступника, який за коаліційною угодою має бути від НУ - НС. «Якщо «НУ - НС» запропонує Іванова, призначимо Іванова.», - сказав він.

При цьому, відповідаючи на питання, чи піде на цю посаду М.КАТЕРИНЧУК, голова ДПАУ сказав: «Не думаю».