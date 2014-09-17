Нові санкції проти РФ призведуть до поглиблення протистояння на Донбасі - Лавров

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю газеті El Pais, передають РИА Новости.Читайте такожРосія погрожує Канаді за новий пакет санкцій

"Очевидно, що продовження санкційного тиску на Росію не допоможе врегулювати внутрішньоукраїнську кризу, а лише призведе до поглиблення протистояння, ускладнить діалог. Розглядаємо новий пакет санкцій ЄС щодо нашої країни, який набрав чинності 12 вересня, як відповідь Брюсселя, яка абсолютно не враховує реалії, на результати зустрічі в Мінську контактної групи по врегулюванню ситуації на Україні", - вважає Лавров.