Нові санкції проти РФ призведуть до поглиблення протистояння на Донбасі - Лавров
11:22, 17 вересня 2014Політика
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У РФ вважають, що введення нових санкцій проти Росії не допоможе вирішити ситуацію на Донбасі, а призведе до поглиблення протистоянь.
REUTERS
Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю газеті El Pais, передають РИА Новости.Читайте такожРосія погрожує Канаді за новий пакет санкцій
"Очевидно, що продовження санкційного тиску на Росію не допоможе врегулювати внутрішньоукраїнську кризу, а лише призведе до поглиблення протистояння, ускладнить діалог. Розглядаємо новий пакет санкцій ЄС щодо нашої країни, який набрав чинності 12 вересня, як відповідь Брюсселя, яка абсолютно не враховує реалії, на результати зустрічі в Мінську контактної групи по врегулюванню ситуації на Україні", - вважає Лавров.
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