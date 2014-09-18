У Ляшка з'явився новий "Мерседес" еліт-класу - ЗМІ

Журналісти побачили, як політик сідає у новенький "Мерседес" вартістю не менше мільйона гривень, повідомляє ТСН.

У нове авто депутат сідає із усіма ознаками конспірації, проїхавшись перед цим 200 м у звичайному мікроавтобусі.

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Вже на віддалі Ляшка чекав його елітний транспорт.

Раніше Ляшко їздив на елітному англійському позашляховику, який обіцяв продати і гроші відправити в АТО. А волонтерці Валентині Безсоновій обіцяв подарувати броньований автомобіль, чого й досі не зробив.