Канада готова долучитися до післявоєнної відбудови Донбасу

Канада готова долучитися до післявоєнної відбудови Донецької та Луганської областей.

Про це заявив генерал-губернатор Канади Девід Джонстон під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком в Оттаві, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Генерал-губернатор Канади також запропонував розвивати двостороннє співробітництво в галузі високих технологій, енергетики, науки.

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Порошенко в свою чергу відзначив особливу історичну роль Канади у становленні України як незалежної демократичної держави, а також традиційно дружні міждержавні відносини, які мають справжній характер особливого партнерства.

Порошенко подякував за політичну підтримку та економічну допомогу Україні, яка продовж багатьох років надається канадською стороною, та відзначив тісні міжлюдські контакти, які пов`язують дві країни.